В Кремле заявили о готовности РФ помочь Японии из-за тайфуна

Москва, 12 октября. Россия готова рассмотреть вопрос о помощи Японии из-за бушующего тайфуна «Хагибис», но пока обращений от Токио не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России [Владимир Путин] всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», — заявил Песков.

Разрушительный тайфун движется в сторону Японии, ожидается, что он обрушится на архипелаг вечером 12 октября. По данным специалистов, скорость ветра достигает 45 метров в секунду, при порывах этот показатель увеличивается до 65 метров в секунду. Как подчеркнули японские метеорологи, максимальный уровень угрозы объявлен не меньше, чем в семи префектурах в центральной части государства. Сюда же относится Токио и его окрестности. К эвакуации готовятся свыше 15 миллионов человек.

На данный момент из-за стихии без света остались 45 тысяч жителей в разных частях Японии. Кроме того, японские авиакомпании отменили почти 2 тысячи внутренних и зарубежных авиарейсов. Стихия уже унесла жизни двух человек, еще 70 пострадали.

В Сети публикуют видео разрушений после тайфуна «Хагибис» у побережья Японии. На кадрах видео можно рассмотреть, что тайфун практически сравнял с землей постройки одного из поселений.