ЛАГ потребовала незамедлительно вывести войска Турции из Сирии

Каир, 12 октября. Турция должна незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести свои войска с территории государства, потребовал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

ЛАГ провела экстренное заседание, главной темой которого стала военная операция турецкой армии «Источник мира».

«Мы осуждаем эту агрессию. Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию», — подчеркнул генсек организации.

Абуль Гейт возложил на Турцию ответственность за возможные гуманитарные последствия проведения военной операции. По его словам, есть опасения «настоящего геноцида против курдов», населяющих регионы на севере Сирии. Генсек считает, что в ближайшие дни около 300 тысяч человек могут стать беженцами из-за действий Анкары.

Военная операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в среду, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, цель состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили обеспокоенность в связи с началом турецкой военной операции в Сирии. Политики опасаются возникновения гуманитарной катастрофы. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что действия Анкары грозят свести на нет успехи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. В Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.