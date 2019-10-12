Молодые храбрецы спасли людей из полыхающей многоэтажки в Подмосковье

Москва, 12 октября. Сильный пожар вспыхнул в жилом доме в рабочем поселке Богородицкое в Московской области. Неравнодушные молодые люди помогли пожарным спасти жителей полыхающего дома.

Добровольцы от 16 до 32 лет помогали пожарным протягивать шланги, держали лестницы и даже сами спасали жителей дома из задымленных квартир. Семья из четырех человек оказалась заблокирована на балконе третьего этажа. Квартира заполнилась дымом, и он уже прорывался на балкон.

На помощь пришел спасатель, он хотел вывести жильцов через подъезд, однако испуганные пострадавшие побоялись возвращаться в задымленную квартиру, тем более что ребенок отказался надевать шумящую кислородную маску, сообщает телеканал «360».

Тогда они увидели, как к балкону приставили лестницу. Оказалось, что молодые люди решили помочь в спасении жильцов горящего дома. Они спустили двоих детей и женщину, мужчина же вышел с пожарным через лестничную площадку.

Пожар удалось потушить без жертв. Жители дома благодарят молодых храбрецов и спасателей за помощь.