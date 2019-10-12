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Стали известны самые популярные авиамаршруты у туристов из России

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Стали известны самые популярные авиамаршруты у туристов из России

Москва, 12 октябрь. Российские путешественники чаще всего приобретают билеты на авиарейсы внутри страны, сообщили аналитики портала Туту.ру.

Специалисты провели анализ оформленных в этом году авиабилетов с вылетом до 10 октября. Как выяснилось, наибольшей популярностью у россиян пользуют внутренние перелеты. 

7% проданных билетов принадлежат направлению Москва — Симферополь. Вторым по популярности значится маршрут Москва — Сочи. Третье место досталось полетам из Москвы в Петербург.

Стали известны самые популярные авиамаршруты у туристов из России

Среди европейских направлений лидируют полеты из Москвы в Тиват (7% всех купленных в Европу билетов), а также Москва — Прага и Москва —Барселона.

Среди направлений ближнего зарубежья самыми востребованными стали рейсы из российской столицы в армянскую — Ереван.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда российские туристы могут поехать вместо турецкой Антальи, где отели закрыли продажу из-за высокого спроса. Эксперт предложил Кипр, Италию, Грецию, страны Юго-Восточной Азии и Доминикану.

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Источник: Туту.ру
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