Стали известны самые популярные авиамаршруты у туристов из России

Москва, 12 октябрь. Российские путешественники чаще всего приобретают билеты на авиарейсы внутри страны, сообщили аналитики портала Туту.ру.

Специалисты провели анализ оформленных в этом году авиабилетов с вылетом до 10 октября. Как выяснилось, наибольшей популярностью у россиян пользуют внутренние перелеты.

7% проданных билетов принадлежат направлению Москва — Симферополь. Вторым по популярности значится маршрут Москва — Сочи. Третье место досталось полетам из Москвы в Петербург.

Среди европейских направлений лидируют полеты из Москвы в Тиват (7% всех купленных в Европу билетов), а также Москва — Прага и Москва —Барселона.

Среди направлений ближнего зарубежья самыми востребованными стали рейсы из российской столицы в армянскую — Ереван.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда российские туристы могут поехать вместо турецкой Антальи, где отели закрыли продажу из-за высокого спроса. Эксперт предложил Кипр, Италию, Грецию, страны Юго-Восточной Азии и Доминикану.