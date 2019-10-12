Единственное фото со свадьбы Пугачевой и артиста цирка появилось в Сети

Москва, 12 октября. Единственная сохранившаяся фотография со свадьбы певицы Аллы Пугачевой и артиста цирка Миколаса Орбакаса появилась в Интернете. Это был первый брак легендарной Примадонны.

Поклонники артистки выложили снимок на фанатской странице в социальной сети Instagram. Сообщается, что церемония бракосочетания Примадонны и Орбакаса состоялась в московском Грибоедовском загсе в 1969 году. Пугачевой на тот момент было 20 лет, а ее жениху — 24.

Молодожены заказали на официальную церемонию регистрации брака профессионального фотографа. После свадьбы он отдал невесте и жениху четыре снимка. К настоящему времени в целости сохранилась только одна фотография.

«Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера, — вспоминает Миколас Орбакас.

Обувь и кольца молодожены приобрели в «Магазине для новобрачных», так как только там можно было найти дефицитные товары.

Пугачева и Орбакас развелись спустя четыре года. В браке Примадонна родила дочь Кристину, которая пошла по ее стопам и стала певицей. После этого звезда российской эстрады выходила замуж еще четыре раза. В настоящее время Пугачева вместе с Максимом Галкиным воспитывает двух совместных детей Лизу и Гарри.