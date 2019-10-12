СК РФ возбудил дело после смерти отдыхавшего в «Артеке» мальчика

Симферополь, 12 октября. Уголовное дело возбуждено после смерти мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в международный детский центр «Артек». Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

По данным следствия, 12-летнего ребенка госпитализировали из «Артека» в городскую больницу Ялты 11 октября после жалобы на плохое самочувствие. Врачи поставили предварительный диагноз — «пневмония».

«Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок умер», — сказала Постнова.

Она уточнила, что дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть вторая статьи 109 УК РФ).

В детском центре и ялтинской больнице уже провели выемку медицинской документации, которая может представлять интерес для следствия. Специалисты назначили экспертизы и допросили сотрудников лагеря.

Отметим, что правительство Северной столицы уже сформировало комиссию для установления причин гибели 12-летнего школьника. Мальчик обучался в шестом классе инженерно-технологической школы №777. В «Артек» он приехал 23 сентября по путевке.

Родители ребенка уже вылетели в Крым, их сопровождают заместитель директора школы и представитель петербургского комитета по образованию. Правительство города оказывает всю необходимую помощь родным мальчика.

«Артек» — в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. За 93 года его существования в центре побывали дети из 120 государств: всего около 1,5 миллиона человек. «Артек», помимо прочего, является признанным центром детской дипломатии.