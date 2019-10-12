Тетя убитой в Саратове девочки отреагировала на идею ввести смертную казнь

Саратов, 12 октября. Тетя убитой в Саратове девятилетней девочки Ирина К. выступила против введения в России смертной казни.

Жительница Саратова отметила, что семья не ожидала, что смерть их девочки получит такой резонанс. Она поблагодарила людей за неравнодушие.

Комментируя предложение вернуть смертную казнь в стране, она констатировала, что не одобряет эту идею. Убийце ребенка Ирина желает пожизненного срока.

«Пожизненное, наверное, да, — приводит ее слова RT. — Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерь — за смерть ребенка», мы бы этого не хотели».

Тетя девочки добавила, что некоторые обвиняют их в том, что они отпустили ребенка одного в школу. Однако женщина заверила, что так поступают многие семьи в их районе, но не повезло только их школьнице.

Напомним, девятилетняя девочка был убита в гаражах, через которые ей приходилось ходить из дома в школу. После смерти ребенка мать обратилась к городским властям с требованием организовать безопасный подход к учебному заведению.

Девочка пропала 9 октября. Через сутки поисков было найдено ее тело. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 35-летний Михаил Т., который был уже ранее судим. Задержанный признался в совершении преступления. Его взяли под стражу.

Накануне местные жители провели на месте убийства массовый митинг, а рамках которого требовали расправы над убийцей третьеклассницы.