В Instagram Заворотнюк появилась новая фотография

Москва, 12 октября. Новая фотография появилась на официальной странице в социальной сети Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк.

Опубликованный снимок в аккаунте звезды телесериала «Моя прекрасная няня» посвящен 11-й годовщине венчания артистки с ее мужем Петром Чернышевым.

«В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все», — подписана фотография в профиле Заворотнюк.

С венчанием супругов поздравили члены семьи, друзья и близкие, выразив надежду на исцеляющую силу любви.

«Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует». Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!» — говорится в сообщении под фотографией.

За пять часов фотография собрала 80 тысяч лайков и множество комментариев с пожеланием здоровья тяжелобольной актрисе.

Накануне семья Заворотнюк впервые нарушила молчание и опубликовала в аккаунте артистки официальное заявление. Слухи о болезни актрисы появились в Интернете летом 2019 года, когда женщина перестала появляться на публике. Некоторые пользователи Сети даже сообщили о «тайных похоронах» Заворотнюк. По данным некоторых СМИ, у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, однако официальных комментариев со стороны родных артистки нет.