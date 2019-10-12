ФАН выяснило отношение жителей ЛНР к подписанию Киевом «формулы Штайнмайера»

Корреспонденты Федерального агентства новостей провели опрос в Луганской Народной Республике (ЛНР) среди местного населения и выяснили их отношение к подписанию Киевом «формулы Штайнмайера».

В ходе опроса ФАН узнало, что большинство населения ЛНР в курсе ситуации с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера», которая является механизмом предоставления особого статуса Донбассу.

Отвечая на вопрос, повлияет ли подписание «формулы Штайнмайера» на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, большая часть опрошенных призналась, что не верит властям Киева и в какие-либо изменения.

Жители ЛНР уверены, что военный конфликт между Украиной и республиками Донбасса будет продолжаться, а подписанный план урегулирования не будет выполняться. Кроме того, участники опроса заявили, что подписание «формулы Штайнмайера» носит исключительно формальный характер для Киева.

Респонденты указали, что для мирного урегулирования необходимо предоставить амнистию всем участникам конфликта со стороны Донбасса, уточнив, что на такие действия со стороны властей Украины никто не пойдет. По их словам, Киев заинтересован в мирном урегулировании войны, но при этом в первую очередь стремится к своей выгоде.

Однако среди опрошенных ФАН были и те, кто ожидает, что все будет хорошо. Часть из них выразила надежду на улучшение ситуации, что, в свою очередь, подтверждается недавним обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Участники опроса заметили, что для прогресса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины важно обсуждение ситуации между сторонами, которое началось. Жители республики рассчитывают на «сдвиг с мертвой точки» решения по миру в Донбассе с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского.

«Формула Штайнмайера», получившая свое название по имени федерального президента Германии, была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. После подписания «формулы» Украиной в Киеве и других городах прошли акции протеста против этого решения. Тогда Зеленский в ответ на митинги против «формулы Штайнмайера» выступил с телеобращением.

Документ включает в себя три пункта. Первый — проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. После этого уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новому руководству страны, тогда киевские власти начали проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию, позже ее переименовали в операцию объединенных сил (ООС).

Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются в том числе участники контактной группы в Минске. Ими было принято уже три соглашения по деэскалации, однако стороны конфликта каждый день обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.