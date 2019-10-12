Курды опровергли заявление Турции о взятии Рас-аль-Айна в Сирии

Дамаск, 12 октября. Командование «Демократических сил Сирии» (SDF) опровергло информацию о захвате города Рас-аль-Айн турецкой армией совместно с боевиками сирийской оппозиции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя SDF.

«Курдские бойцы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, и противник несет потери», — сообщил канал.

Ранее в субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и боевики сирийской оппозиции взяли под контроль город Рас-аль-Айн на севере Сирии. Сирийское агентство SANA подтвердило, что ВС Турции и их союзники прорвали оборону SDF и вошли в Рас-аль-Айн.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от террористов и курдских формирований с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Рас-аль-Айн является одним из ключевых пунктов в турецкой операции.

В субботу президент РФ Владимир Путин призвал страны, находящиеся в Сирии нелегитимно, покинуть ее территорию.