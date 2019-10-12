Довлатова призвала лживые СМИ перестать наживаться на горе семьи Заворотнюк

Москва, 12 октября. Известная российская радиоведущая Алла Довлатова призвала сотрудников СМИ, распространяющих лживые новости, перестать наживаться на горе семьи актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой предположительно диагностировали рак мозга. Соответствующий пост Довлатова опубликовала на своей странице в Instagram.

Радиоведущая отметила, что у Заворотнюк очень много поклонников. Довлатова, принимавшая участие в съемках сериала «Моя прекрасная няня», понимает, что люди переживают и тревожатся за здоровье актрисы.

«Именно на этих чувствах и наживаются беспардонные СМИ, которые выдумывают лженовости о ее состоянии здоровья», — написала ведущая.

Она подчеркнула, что сейчас Заворотнюк и ее близким нужна поддержка, а не «слухи и кривотолки».

«Очень горько, что здоровье Анастасии стало объектом для сплетен, передергивания фактов и спекуляции на ее имени… Я призываю людей, работающих в этих СМИ, остановиться! Перестаньте наживаться на человеческом горе!» — обратилась к журналистам Довлатова.

Ведущая попросила сотрудников СМИ проявить сочувствие и сострадание, а также помолиться за здоровье Заворотнюк.

«Подумайте о собственной жизни, за все придется платить!» — написала Довлатова.

Также радиоведущая порекомендовала всем, кто переживает за актрису, подписаться на официальную страницу Заворотнюк в Instagram.

Напомним, сообщения о тяжелой болезни Заворотнюк появились в СМИ в начале сентября. Предполагается, что у актрисы нашли глиобластому, однако официально родные артистки долгое время не комментировали ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появлялось все больше и больше слухов. Многие связывали болезнь Заворотнюк с процедурой ЭКО, к которой актриса прибегла, чтобы завести третьего ребенка, пишет Infox.ru. Также ходили сплетни, что артистка могла заболеть из-за стволовых клеток, которые якобы использовала для омоложения. Дошло до того, что некоторые анонимные Telegram-каналы стали писать о «тайных похоронах» Заворотнюк, чем вызвали волну возмущения в соцсетях.

Ранее дочь актрисы Анна объяснила долгое молчание семьи Заворотнюк по поводу ее здоровья нежеланием «хайповать». Девушка подчеркнула, что родные и близкие хотят для артистки спокойной и счастливой жизни, пишет «Газета Кемерова». Также дочь Заворотнюк отметила, что у каждого есть право переживать тяжелые ситуации по-своему, передает «ФедералПресс».