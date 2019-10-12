Четыре человека погибли при стрельбе в ночном клубе Нью-Йорка

Нью-Йорк, 12 октября. Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, еще трое пострадали. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на власти.

По данным журналистов, трагедия произошла утром субботы на юге Бруклина около 7.00 по местному времени (14.00 по московскому времени). Огонь был открыт по посетителям ночного клуба. Всех, кто получил ранения при стрельбе, экстренно госпитализировали.

Известно, что показания по делу дают два человека. Личности виновных в случившемся устанавливаются, как и обстоятельства произошедшего. Других подробностей об инциденте СМИ и полиция не приводят.

4 dead, 3 seriously injured in Brooklyn shooting https://t.co/W32Qz7esO2 pic.twitter.com/Bpysyys2x8 — New York Post (@nypost) 12 октября 2019 г.

Отметим, что это далеко не первый случай стрельбы в Бруклине. В июле этого года неизвестный открыл огонь на уличном празднике. Тогда погиб один человек, 11 получили ранения.

Ранее в субботу стало известно о нападении мужчины на прохожих в немецком Гамбурге, от его рук пострадали три человека. Все они получили ножевые ранения в область ягодиц глубиной до восьми сантиметров. Им оказали медицинскую помощь прямо в карете скорой помощи. Нападавшего уже задержали.