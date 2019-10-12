Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове взят под стражу

Москва, 12 октября. Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки Михаил Т. взят под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Саратовские следователи продолжают расследование убийства третьеклассницы, которая вышла из дома в школу и не вернулась. Полиция задержала 35-летнего местного жителя Михаила Т., который признался в совершении преступления. Как удалось установить, мужчина был ранее судим.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства девочки, — сообщили в пресс-службе СК РФ. — Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

На данный момент проводится сбор и закрепление доказательств, уже назначены судебные экспертизы.

Напомним, о пропаже девятилетней девочки в Саратове стало известно 9 октября. Тело ребенка обнаружили через сутки: девочку убили возле гаражей у ее дома. Подозреваемый в преступлении Михаил Т. пояснил, что думал, что семья школьницы владеет незаконно им занятым гаражом.

Убийство ребенка вызвало возмущение среди местных жителей. Накануне горожане пришли на место преступления и требовали расправы над убийцей.