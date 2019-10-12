Украина намерена обменять три группы удерживаемых лиц

Киев, 12 октября. Подготовка к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, планируется обменять три группы граждан, об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», — рассказал министр в интервью украинскому бюро «Радио свобода».

По словам Пристайко, процесс обмена находится на решающей стадии, однако назвать имена и даты глава МИД Украины отказался. Он отметил, что в процессе обмена каждое слово может сыграть драматическую роль: судьба человека, который сидит за решеткой, может решиться невнимательно сказанным словом.

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами 7 сентября по формуле «35 на 35». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к обмену задержанными с Киевом по формуле «всех на всех». На самолете с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине якобы в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях. На Украину отправили кинорежиссера Олега Сенцова, в 2015 году приговоренного в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом». Президент РФ Владимир Путин не исключил, что акция может помочь нормализации двусторонних отношений между Москвой и Киевом.