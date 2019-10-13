Турецкое вторжение в Сирию. Тема недели. ФАН-ТВ

«Источник мира». Так по-восточному изысканно окрестила свой военный поход в Сирию Анкара. Официально операция стартовала 9 октября по команде турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наследники османов-завоевателей привыкли действовать решительно и непременно под гром орудий.

Их памятное вторжение на Кипр под кодовым именем «Атилла» в 1974 году закончилось оккупацией 30% территории острова и гибелью с обеих сторон около тысячи человек. Непризнание всем миром Северного Кипра, «окольцованного» турецким полумесяцем, до сих пор ничуть не смущает Анкару. Не собралась ли Турция под завуалированным предлогом на сей раз отрезать лакомый кусок уже северо-восточных рубежей Сирии?

В отличие от России, у которой президент арабской республики Башар Асад на законных основаниях попросил помощи в борьбе с террористами, «султану» Эрдогану особого приглашения Дамаск не отправлял. Турецкому лидеру оно и ни к чему. Он решил самостоятельно навести порядок на границе с соседом и создать гуманитарную зону для беженцев. По крайней мере, так заявил на словах.

На деле же цель Турции — расквитаться с Рабочей партией Курдистана и, как заявляется, с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Точнее, с тем, что от нее осталось после эффективной российской военной операции в Сирии. Анкара уже нанесла сокрушительные авиаудары по городам на границе с соседним государством. И сразу же приступила к наземной части своего «крестового похода».

В первых сводках наряду с 181 пораженной целью курдских формирований Минобороны Турции сообщает об уничтожении 277 террористов, сирийская сторона — о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых. Есть первые потери и в рядах турецкой армии. В населенных пунктах царит паника, идут вооруженные столкновения сирийских оппозиционеров и турецких военных. И это только начало. Согласно амбициозному плану Эрдогана, нужно зачистить от боевиков зоны в Сирии протяженностью 480 км и глубиной 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Помогает в этом турецким солдатам оппозиционная группировка «Сирийская национальная армия».

Такое «благородство с кулаками», похоже, не одобряют ни верные друзья, ни заклятые враги Анкары. Соратник Турции по НАТО Вашингтон умыл руки. Изначально союзники согласовали футуристический план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако позже процесс дал сбой, и Анкара пошла ва-банк. Трамп назвал гиперактивность Эрдогана «плохой идеей», пригрозил в случае этнических чисток уничтожением турецкой экономики и от греха подальше спешно вывел американские войска из опасной сирийской зоны.

Своих союзников-курдов, служивших верой и правдой Вашингтону в благодарность за оружие «Сделано в США» и обещания создать курдскую автономию, американский лидер поддержал лишь морально. Ввязываться в запутанный конфликт накануне грядущих президентских выборов — значит потерять голоса потенциальных избирателей. Он ведь им обещал: больше никакой «Бури в пустыне»! Вместе с тем появляется информация о том, что США вывозят из Сирии пленных боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ1.

Тем временем сенаторы от обеих партий в качестве мести за курдов подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Анкары. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что угроз Вашингтона его страна не боится. И планов своих в отношении Сирии менять не намерена.

«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец», — заявил Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции.

В противостоянии с Новым Светом у наследников Османской империи есть мощный козырь — крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза «Инджерик», по сути, склад атомных бомб. Поэтому Вашингтон, стращая на публику гордую Анкару, шагнуть в санкционный омут с головой все же не может.

«Турки уже один раз показали американцам их место, когда в 2003 году отказались выпускать американские самолеты, которые собирались бомбить Багдад. Так что Эрдоган — решительный человек, он может просто отказать американцам в этой базе. Поэтому, что бы ни говорил Трамп, никаких конкретных действий против Турции он предпринимать не будет», — считает Виктор Литовкин, военный эксперт, обозреватель ТАСС.

Против турецкого вторжения, не сговариваясь, выступили давние противники: официальный Дамаск и его вооруженная оппозиция — альянс «Демократических сил Сирии». Это как раз те самые курдские отряды народной самообороны, которых Эрдоган причислил к террористам. Очевидно, без сильного звездно-полосатого плеча им придется зарыть топор войны и начать диалог с «ненавистным» Башаром Асадом, против которого они долго и упорно воюют. Однако официальный Дамаск уже заявил, что не собирается вести переговоры с курдскими силами, поскольку они «предали страну». Как, впрочем, их, в свою очередь, предали Штаты.

«Мы не согласимся ни на какой диалог или переговоры с теми, кто стал заложниками иностранных сил. На сирийской территории не будет плацдарма для агентов Вашингтона», — заявил Фейсал Микдад, заместитель главы МИД Сирии.

Москва выступает за налаживание диалога между Дамаском и сирийскими курдами. Об этом в среду на пресс-конференции в столице Казахстана сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые традиционно на этой территории проживают. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивой стабилизации обстановки. Мы услышали вчера заявления официальных лиц в Дамаске и представителей курдов о том, что они готовы к такому диалогу. Будем стараться максимально содействовать началу такого предметного разговора и рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками»,— сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Наша страна понимает озабоченность Турции по поводу своей нацбезопасности, однако призывает Анкару уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства. В таком взрывоопасном регионе нужно взвешивать каждый шаг. Восток — дело тонкое. Кому, как не Саудовской Аравии и Египту, знать эту истину: власти этих стран дали негативную оценку действиям строптивого Эрдогана. Страны Евросоюза тоже не стали выбирать выражений, резко осудив турецкого президента за вторжение в Сирию. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на обвинения в «оккупации» соседа тут же пригрозил открыть границы для беженцев, наступив на больную мозоль фрау Меркель.

«Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию «Родник мира», то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

В своем выступлении он напомнил, что Турция находится «под угрозой атак террористов» и приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев. Тем временем стремительная атака самого Эрдогана уже спровоцировала новый массовый «исход»: зону военной операции спешно покидают тысячи переселенцев. По оценкам гуманитарных организаций, турецкое вторжение в Сирию создало угрозу почти полумиллиону человек. И если бы среди них было только мирное население.

Прикрываясь знаменем борьбы с терроризмом, турецкий президент своими неуклюжими действиями лихо разворошил осиное гнездо боевиков. И теперь десятки, а то и сотни особо опасных террористов запрещенной в России ИГИЛ могут вылезти из своих нор на северо-востоке Сирии и разбежаться, как тараканы. На заседании Совета глав государств СНГ российский президент Владимир Путин предупредил об этом своих союзников.

«На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ1, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, и боевики просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия взять это под контроль. Как они и куда будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут в глубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать», — сказал Владимир Путин, президент России.

По данным Главного разведуправления российского Генштаба, в регионе, куда бесцеремонно вторглись турки, находятся тысячи боевиков. Сложившаяся в Сирии ситуация, по оценке Владимира Путина, несет прямую угрозу странам СНГ. Российский лидер призвал партнеров мобилизовать ресурсы и усилия национальных спецслужб для купирования новых угроз, которые своими резкими движениями спровоцировал турецкий «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.