Авиасообщение с Грузией может восстановиться. Политика недели. ФАН-ТВ

Политическая арена сегодня выглядит так, что ни одна неделя не обходится без громких новостей и событий — особенно для России.

Добавить «перчинки» определенно любят наши зарубежные коллеги. Спецслужбы Штатов на этой неделе разыграли кинематографическую детективную сцену: в аэропорту Нью-Йорка, едва сойдя с самолета, была задержана россиянка. Сотрудники ФБР забрали у нее документы и в течение часа допрашивали. Все бы ничего, только дело происходило не на экране.

Россиянкой, втянутой в интернациональный скандал, оказалась депутат Госдумы РФ Инга Юмашева. Более того, она прилетела в Америку для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Само название мероприятия, вроде бы, подразумевает обязательное участие российских политиков. Но спецслужбам все равно показался подозрительным приезд депутата из Москвы в даты, когда проходит форум между Россией и Америкой.

Детали инцидента ни одна из сторон озвучивать не стала. Но, по заявлению нашей дипмиссии на чужбине, вопросы были невнятными. А значит, инцидент планировался и реализовывался ради шума. Как иначе оправдать молчание со стороны Вашингтона — никаких объяснений в Госдуме по этому поводу не дождались.

Извинений, кстати, тоже. Очевидно, в США считают, что раз силу к депутату не применили, документы вернули и даже кофе предложили попить — вопрос исчерпан. Но не тут-то было. Подобная выходка уже не первая. Депутаты России объявили Вашингтону забастовку: официальные визиты наших политиков на западный континент отменяются до лучших времен.

Вот так текущее положение вещей прокомментировал Франц Клинцевич для нашего издания:

«Я уже давно, с 2000 года, когда увидел отношение в США к нашим депутатам, принял для себя решение, что никогда в Америку не поеду, там делать нечего. Нам есть куда ездить. Соединенные Штаты — не центр Земли, как они сами себя считают. Россия имеет возможность решать свои и мировые проблемы в других местах», — отметил парламентарий.

С другим, куда более близким соседом отношения не сказать, что наладились, но, по крайней мере — устаканились. Речь о Грузии, с которой уже три месяца потеряно прямое авиасообщение. Самые рьяные туристы, конечно, находят обходные пути на свой страх и риск. С июля полеты в солнечную «Джорджию» были приостановлены из соображений безопасности для наших сограждан. Тбилиси летом захлестнули провокации и протесты с антироссийским уклоном.

В конце сентября министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсуждали этот вопрос на полях Генассамблеи ООН. Даже сам факт встречи они оценили позитивно, но от прогнозов тогда воздержались.

На этой недели надежды на скорое возобновление рейсов прозвучали впервые. Озвучил их глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Сроков, правда, не назвал. По его словам, вопрос заключается лишь в том, готова ли грузинская сторона обеспечить безопасность прилетающих из России гостей.

Но, как сказал российский лидер, «у нас своих проблем хватает». Эта неделя порадовала решением некоторых из них. Пенсионный фонд озвучил свои намерения на ближайшее будущее. В следующем году выплаты для неработающих пенсионеров достигнут 16,4 тысяч, а к 2022 году этот показатель увеличится 18,3 тысячи рублей. Об этом рассказал глава ведомства Антон Дроздов.

Повысится и социальная пенсия. Если сейчас ее размер 9 764 рубля, то в следующем году составит уже 10 320 рублей. Из государственной казны на эти бонусы выделят более 423 млрд рублей. Также пенсии должны повыситься у военнослужащих на 6,3%, а зарплаты на 4,3%. А вот инфляция, по прогнозам, в следующем году будет расти медленно. Сейчас она держится на уровне 3,8%, в 2020 показатель упадет до 3%, но в последующие два года, вероятно, достигнет 4%.