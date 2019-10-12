Комиссия правительства Петербурга расследует гибель отдыхавшего в «Артеке» ребенка

Санкт-Петербург, 12 октября. Правительство Петербурга создало комиссию для установления причин гибели 12-летнего петербургского школьника во время отдыха в международном детском центре «Артек» в Крыму.

В пятницу стало известно, что учащийся шестого класса инженерно-технологической школы №777 находился с 23 сентября в лагере «Артек» по путевке. После жалобы на плохое самочувствие он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы с предварительным диагнозом «пневмония». Через несколько часов ребенок скончался.

В состав правительственной комиссии вошли сотрудники министерства просвещения РФ, городского комитета по образованию, а также комитетов по здравоохранению и социальной политике администрации Санкт-Петербурга и руководители образовательного учреждения, где учился ребенок. Возглавила комиссию вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. Работа комиссии находится на контроле Минпросвещения и губернатора Петербурга Александра Беглова.

Родители ребенка в сопровождении заместителя директора школы и представителя петербургского комитета по образованию вылетели в Крым. Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны правительства города. Также в Ялте работают руководители отделов комитета по образованию Северной столицы.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Росздравнадзор проведет проверку качества оказания медицинской помощи в «Артеке».