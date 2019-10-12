Кремль не рассматривает возможность возвращения в России смертной казни

Москва, 12 октября. Возможность возвращения смертной казни в России в Кремле не рассматривается. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не обсуждается», — сказал он, отвечая журналистам.

Вопрос отмены моратория на смертную казнь был поднят общественностью после убийства девятилетней девочки в Саратове. Школьница пропала в минувшую среду. Она пошла в школу и исчезла. В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры отряда «Лиза.Алерт».

Тело девочки нашли в четверг в гараже в районе Сельхозинститута в Саратове. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения. Официально причина ее смерти обозначена как механическая асфиксия. Слухи о том, что убийца изнасиловал свою жертву, медицинская экспертиза не подтвердила.

Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видео, на кадрах которого запечатлен допрос подозреваемого в убийстве школьницы. Михаил Т. утвердительно ответил на вопросы, признается ли он в совершении преступления и раскаивается ли в содеянном.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать убийцу ребенка им на самосуд. В социальных сетях началась полемика об отмене моратория на смертную казнь в России.

Почти 80% опрошенных пользователей «ВКонтакте» выступили за возвращение в России смертной казни для убийц детей и педофилов. Опрос проводился на официальной странице Государственной думы в соцсети.

Отметим, что в России мораторий на применение такой меры наказания преступников ввели в 1996 году, его альтернативой является пожизненное заключение.