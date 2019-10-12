Путин отметил значимость турнира «ВТБ Кубок Кремля» для России

Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что спортивный турнир «ВТБ Кубок Кремля» внес большой вклад в популяризацию тенниса на территории страны.

Глава РФ в субботу, 12 октября, поприветствовал участников и организаторов международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Полный текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что турнир пройдет успешно и останется в памяти его участников и гостей.

«Ваш престижный турнир прочно утвердился в спортивном календаре, внес поистине уникальный вклад в популяризацию тенниса в России, зажег на мировом теннисном небосклоне блистательную плеяду звезд первой величины», — отметил президент России.

Также лидер РФ подчеркнул, что турнир известен своей отличной организацией, современной инфраструктурой и громкими именами участников соревнований.

Международный спортивный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» в текущем году отмечает 30-летний юбилей и впервые проходит на арене московского крытого ледового дворца «Крылатское». Соревнования между участниками завершатся 20 октября.

«ВТБ Кубок Кремля» ежегодно проходит в Москве. В 2018 году международный турнир посетило более 81 500 зрителей. За год звезды соревнований Дарья Касаткина и Карен Хачанов вошли в десятку лучших теннисистов планеты.