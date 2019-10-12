Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове не вывозили в Энгельс

Саратов, 12 октября. Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Т. не вывозили из Саратова в Энгельс, сообщили источники Nation News.

Ранее появилась информация о том, что главного фигуранта скандального дела вывезли из Саратова из-за возможной расправы местных жителей, которых убийство ребенка привело в ярость. По данным источников СМИ, мужчина теперь находится в городе Энгельсе. Михаил Т. содержится в отдельной камере изолятора временного содержания, так как существует угроза и со стороны других заключенных.

Источник Nation News заявил, что информация не соответствует действительности, так как в Саратове продолжаются следственные действия. В изоляторе временного содержания Энгельса нет мужчины, так как с ним должны работать следователи на месте преступления. Перевоз подозреваемого из другого города будет занимать по четыре часа, что замедлит работу по делу, отмечает собеседник агентства.

Напомним, сообщение о пропаже девятилетней девочки в Саратове появилось 9 октября. Ребенок был найден мертвым спустя сутки. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления мужчину — Михаила Т. 1984 года рождения. Задержанный вину признал.

Убийство третьеклассницы в 70 метрах от ее дома возмутило жителей Саратова. Они вышли на массовый митинг, в ходе которого требовали самосуда для преступника. Народные волнения удалось сгладить.

Ранее эксперты постановили, что девятилетняя девочка в Саратове погибла от удушения.