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В Африке сделали фото «живого Тупака Шакура»

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В Африке сделали фото «живого Тупака Шакура»

Вашингтон, 12 октября. Фото «живого Тупака Шакура» сделал один из жителей Южной Африки. Снимок подарил надежду поклонникам легендарного рэпера.

В Интернете опубликована фотография мужчины, который может оказаться живым Тупаком Шакуром, известным на весь мир под творческим псевдонимом 2PAC. По мнению криминалистов, герой фотографии действительно очень напоминает покойного хип-хоп исполнителя. Если бы не перестрелка в Лас-Вегасе в 1996 году, музыканту на данный момент было бы 48 лет.

Снимок в Сеть выложил неизвестный житель Южной Африки. Фотография дала надежду поклонникам рэпера, которые верили в теорию о том, что Тупак не умер, а лишь инсценировал свою смерть.

«С голливудской мафией все возможно», — считают фанаты.

Однако есть и те, кто считает таких людей фантазерами.

«Люди все еще под наркотиками, — комментирует новость о «живом» Тупаке один из пользователей соцсетей. — В конце концов — галлюцинации».

Однако специалисты не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что на фото действительно живой Тупак Шакур. Они поясняют, что снимок слишком плохого качества.

Это не первый случай, когда на африканском континенте замечают якобы погибшую знаменитость. В конце августа Сеть взволновал снимок из Египта с мужчиной, похожим на создателя Apple Стива Джобса. Сходство настолько поразило юзеров, что они даже выдвинули версию о том, что на самом деле Джобс жив.

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Источник: The Sun
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