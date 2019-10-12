Минобороны Турции сообщило о взятии Рас-аль-Айна в Сирии

Анкара, 12 октября. Вооруженные силы Турции и боевики сирийской оппозиции взяли под контроль город Рас аль-Айн на севере Сирии, об этом в субботу сообщило Минобороны Турции.

«В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции «Источник мира» к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас-аль-Айн», — говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от террористов и курдских формирований с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. В свою очередь курды провели артиллерийский обстрел города Нусайбина на юго-востоке Турции. Власти Сирии расценивают эти действия как незаконное вторжение.

В субботу президент РФ Владимир Путин призвал страны, находящиеся в Сирии нелегитимно, покинуть ее территорию. Российский лидер указал, что в настоящее время данный вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами Москвы. В частности, речь идет о Турции и Иране, которые, как и Россия, являются странами — гарантами урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике.