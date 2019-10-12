Навальный использовал ложь об «отнимаемой» единственной квартире для сбора донатов

Москва, 12 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный наврал подписчикам, что у него якобы пытаются отнять единственную квартиру. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Блогер рассказал, что прокуратура и Росгвардия якобы хотят забрать у него единственную квартиру площадью 78,5 квадратных метра, расположенную в Марьино.

«Так что вот вам фото в стиле «бомж», — написал Навальный, сопроводив текст снимком, на котором он стоит в толстовке далеко не бюджетной американской торговой марки Tommy Hilfiger.

Своим постом Навальный попытался в очередной раз обвинить власть в «беспринципности» и доказать, что его якобы хотят выгнать на улицу. Однако реальная ситуация выглядит совсем по-другому.

Во-первых, по закону отнять единственное жилье у человека нельзя. К тому же, в квартире Навального зарегистрирован его несовершеннолетний сын. В ходатайстве прокуратуры, касающемся жилья блогера, речь идет лишь об обеспечительном аресте — это стандартная процедура, которая иногда применяется к должникам, коим и является Навальный, который пока не выплатил 5 миллионов рублей штрафов за организацию незаконных митингов. Арест позволяет гражданам оставаться собственниками квартиры и проживать в ней: данная мера накладывает ограничения только на коммерческие сделки с недвижимостью.

Во-вторых, ранее столичный Черемушкинский суд отказался арестовывать квартиры Навального и других организаторов незаконных митингов, сочтя эту меру неправомерной.

В-третьих, решение суда было вынесено еще 9 сентября, однако сам блогер якобы «узнал» об этом только месяц спустя, то есть в тот момент, когда у него, видимо, возникли финансовые трудности, а ролики перестали набирать нужное количество просмотров.

Таким образом, Навальный в очередной раз использовал уже опробованную уловку, соврав подписчикам и выставив себя перед ними в роли жертвы. Подобные ходы обычно стимулируют сочувствующих блогеру перечислять новые донаты в так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», который недавно был признан иностранным агентом. Вероятно, таким образом Навальный сможет заработать не только на оплату штрафов, но и на так любимый им заграничный отдых.

Как пишет Nation News, после поста блогера прокуратура могла бы подать в отношении Навального иск о клевете, ведь он утверждает, что в ведомстве намеревались использовать служебное положение и нарушить закон. Однако пока официально прокуратура никак не отреагировала на публикацию.

Отметим, что денежные вопросы являются самыми болезненными для блогера. Как ранее рассказал бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов, Навальный отправляет в «черный список» всех, кто поднимает тему финансирования его фонда.