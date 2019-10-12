Действия курдов в Сирии могут привести к возвращению террористов ИГ*

Главари Сирийских демократических сил (SDF) заявили, что охрана террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), заключенных в их тюрьмах на северо-востоке САР, больше не является приоритетной для курдов задачей. Между тем в регионе уже сейчас фиксируется резкий рост активности бандгрупп ИГ1. Подробнее об обстановке за Евфратом – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Обиженные на американцев и вынужденные отбиваться от турок, курды, похоже, решили полностью снять с себя ответственность за обеспечение безопасности в Рожаве. В результате в нестабильных районах в зоне их оккупации у остатков бандформирований ИГИЛ1 уже в первые дни операции турок «Источник мира» буквально открылось второе дыхание.

Так, вчера из тюрьмы в Камышлы сбежали пять членов «Исламского государства», как передавало информагентство Reuters. А позже вблизи главной тюрьмы Хасаки, где также содержится большое количество террористов, детонировал заминированный автомобиль, после чего в городе началась стрельба. Глава пресс-службы SDF Мустафа Бали уверен, что атаку вели боевики ИГ.

Тем временем все масштабнее становятся беспорядки в лагере беженцев «Аль-Хол», где содержатся тысячи родственников джихадистов. По информации Hawar News Agency, члены семей и сторонники исламистов, воспользовавшись турецким вторжением, усилили давление на слабую охрану лагеря, рассчитывая вырваться оттуда. Таким образом, массовое бегство или штурм «Аль-Хола» ячейками ИГ с каждым днем становится все более реальной угрозой.

Настоящей же опасностью не только для Заевфратья, но и для всей Сирии, а может и для всего региона может стать последующее затем усиление остатков «Исламского государства», которое, впитав новую живую силу, может попытаться вновь создать «халифат» в нестабильных восточных районах САР.

По крайней мере курды, турки и американцы своими действиями в настоящее время все больше провоцируют раскручивание именного этого варианта развития событий, заметил в беседе с корреспондентом ФАН востоковед и публицист Андрей Онтиков.

«Более того, и у SDF, и у США может возникнуть соблазн вновь начать разыгрывать эту карту ИГ, поскольку она очень выгодна им в контексте достижения собственных интересов. Террористы вновь могут стать для них удобным инструментом по оказанию давления на мировое сообщество. Если боевики вновь разбегутся по Сирии в большом количестве, то для американцев и курдов это, скорее всего, станет удобным аргументом в пользу того, чтобы оставаться в районах к востоку от Евфрата будто то бы для борьбы с терроризмом», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, «Демократические силы» уже начали использовать данный прием, подчеркнуто абстрагируясь от проблемы увеличения активности джихадистов на северо-востоке САР.

«Напомню, что, когда американский лидер Дональд Трамп в конце прошлого года заявил о полном выводе войск из Сирии, курды делали похожие высказывания, предупреждая, что без США они не смогут поддерживать порядок в тюрьмах и что, возможно, им даже придется отпустить всех боевиков. Сейчас же, когда американцы реально ушли с части территорий, SDF реализовали те свои слова. Ячейки ИГИЛ – один из немногих козырей курдов, потому что сами на достойном уровне воевать против Турции, у которой вторая армия в НАТО, они точно не смогут», – уверен востоковед.

Однако курдские бойцы, конечно, могут зайти слишком далеко в своих «опытах» с остатками «Исламского государства». Все это в конечном счете с немалой долей вероятности, действительно, грозит привести к возвращению террористической группировки в САР.

«Поэтому риск возрождения ИГ серьезен. Прежде всего из-за того, что некоторые участники конфликта сильно заинтересованы в таком сценарии. Вчера российский президент Владимир Путин как раз предупредил о такой опасности. Он вполне логично заметил, что боевики на фоне хаоса и столкновений могут разбежаться не только по Сирии, но и устремиться в другие страны, в том числе, возможно, и в СНГ. И это, безусловно, констатация большой надвигающейся проблемы», – заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.