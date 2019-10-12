АвтоВАЗ раскрыл внешний вид новой Lada Vesta с вариатором

Тольятти, 12 октября. АвтоВАЗ объявил о старте серийного производства нового автомобиля Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E, а также обнародовал основные внешние характеристики транспортного средства (ТС).

В экстерьере нового пятидверного седана Lada Vesta AT в комплектации Exclusive на рамках задних стекол наклеены шильдики, а задние стекла автомобиля усиленно затонированы. Антенна ТС выполнена в виде акульего плавника. Дополняют внешний вид машины оригинальные литые двуцветные диски. Кроме того, у автомобиля появились боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом.

В салоне Lada Vesta с вариаторной коробкой передач располагается руль с кожаной оплеткой и кнопкой подогрева. Также специалисты углубили подстаканники автомобиля и установили стеклоподъемники с автоматическим доводчиком.

Селектор «вариатора» в новом ТС выполнен из пластика, а в верхней части машины проектировщики установили глянцевую вставку. Слева от рычага автомобиля нанесены крупные подсвечиваемые буквы с обозначением режимов движения.

Вариатор Jatco работает в тандеме с двигателем Renault H4Mk объемом 1,6-литра мощностью 113 л.с. (152 Нм), аналогичная система установлена с июля 2019 года на Lada Xray Cross.

Продажи Lada Vesta АТ начнутся в ноябре 2019 года, сообщает «Российская газета». Цены и комплектации компания АвтоВАЗ сообщит перед стартом продаж. В настоящее время седан Vesta можно приобрести за стартовую цену в 606 900 рублей, универсал же стоит минимум 688 900 рублей.

Ранее компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж на российском рынке новой лимитированной серии Lada #CLUB с оригинальными элементами дизайна.