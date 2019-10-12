Россия поможет ДРК вернуть захваченные боевиками территории

Демократическая республика Конго (ДРК) намерена продолжать укреплять сотрудничество с Россией в оборонном секторе. Как заявил советник по экономике в посольстве ДРК в Москве Джозеф Мукомбо, конголезский президент Феликс Чисекеди готов обсудить потенциальные перспективы взаимодействия между странами в этой области на саммите Россия — Африка, который пройдет 23—24 октября в Сочи. Об этом посол рассказал в интервью РИА Новости.

Он также напомнил, что в июле 2018 года парламент ДРК подписал с Российской Федерацией соглашение о сотрудничестве в области обороны, тем самым «реанимировав» заключенное еще в 1999 году соглашение о военно-техническом сотрудничестве между странами.

ДРК утопает в конфликтах по вине Запада

Уже более 50 лет ДРК раздирают войны, государственные перевороты и гражданские конфликты, которые спровоцированы желанием как бывших колонизаторов (бельгийцев), так и западных государств безвозмездно владеть богатыми минеральными ресурсами страны.

В 2018 году конголезское правительство, комментируя возобновление сотрудничества с РФ, заявило:

«Сегодня мы находимся в новой парадигме, в противостоянии с Западом, и раз Россия интересуется Африкой, мы видим ее присутствие в ЦАР, мы «обновляем» старый документ».

Причина всех войн

На территории ДР Конго находится более 50% разведенных запасов урана в мире, который необходим для атомной энергетики и ядерного оружия, 70% мировых залежей колтана (колумбит-тантала) — без него невозможно производство аккумуляторов для современной электроники. Отметим, что на сегодняшний день половина военно-промышленного комплекса США зависит от поставок тантала из ДРК.

Кроме того, страна обладает колоссальными запасами нефти, золота, алмазов, серебра, меди, кадмия, кобальта, железной руды, маланхита и так далее. В связи с этим восточные и южные провинции страны, где находятся основные запасы полезных ископаемых, практически полностью контролируется вооруженными группировками, которых негласно поддерживают западные страны. Из-за войны за ресурсы в ДР Конго ежегодно гибнут тысячи мирных жителей.

С приходом России все наладится

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что это сотрудничество, вне всякого сомнения, положительно повлияет на ситуацию с безопасностью Демократической республике Конго.

«За последние годы произошел настоящий прорыв в развитии отношений России и Африки. По сути мы можем сказать, что Россия возвращается в давно потерянную для нас Африку, и возвращается как страна, которая несет технологии, свои наработки, мир, порядок и безопасность», — подчеркнул эксперт.

Россия — надежный партнер

По его словам, помощь России африканским странам заключается не только в военно-технической или политической сферах, но и в поддержке при реализации различных экономических проектов, которые основываются на интеллектуальных ресурсах. Это именно то, что выгодно отличает РФ от других партнеров Африки.

«Западные страны в большей степени сориентированы на использование всевозможных военно-политических конфликтов в своих интересах, например, чтобы эксплуатировать природные ресурсы африканских государств. Россия в свою очередь взаимодействует с легитимными правительствами Африки и действительно помогает африканскому народу», — отметил Шаповалов.

Друзья познаются в беде

Демократическая республика Конго является одним из самых крупных африканских государств, с которым у России есть давние позитивные отношения. В связи с этим, по мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, восстановление этих отношений пойдет на пользу как России, так и конголезскому народу.

На сегодняшний день между Российской Федерацией и Демократической республикой Конго действует военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения, в том числе деталей для обслуживания и эксплуатации советской и российской военной техники, которая стоит на вооружении ДРК. Речь идет о реактивной и классической артиллерии, бронированной и легкобронированной технике, вертолетах и так далее.

Кроме того, согласно новому контракту между странами от 23 мая 2019 года, РФ отправит в африканское государство российских военных специалистов для обучения конголезских коллег эксплуатации и ремонта этой техники.