Глава МИД Украины объяснил важность встречи в «нормандском формате»

Киев, 12 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что лидеры стран «нормандской четверки» — РФ, Украины, Германии и Франции – могут стать драйверами урегулирования конфликта в Донбассе.

Пристайко напомнил, что с момента последней встречи в «нормандском формате» прошло три года. Не проводить встречи «нормандской четверки» — значит, не использовать все возможности для урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.

«К сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений», — приводит слова главы МИД Украины агентство «Укринформ».

Пристайко сообщил, что все условия для переговоров уже на столе, дальнейшие события зависят от мастерства переговорных команд. Глава МИД Украины заявил, что определенная дата встречи может активизировать работу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к саммиту в «нормандском формате» идет на уровне помощников президентов. По завершении подготовительных мероприятий лидеры сами определят дату встречи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит «нормандской четверки» для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров. По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить. Как уточнил российский дипломат, Киев добивается отмены договоренностей России, Украины, Германии и Франции.