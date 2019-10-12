Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция раскрыла подробности нападения мужчины на прохожих в Гамбурге

239
0 Оставить комментарий

Полиция раскрыла подробности нападения мужчины на прохожих в Гамбурге

Берлин, 12 октября. Неизвестный злоумышленник напал с ножом на прохожих в немецком Гамбурге, три человека пострадали. Об этом сообщили сотрудники местной полиции, которые раскрыли подробности произошедшего.

По данным полицейских, первая атака произошла в 03.22 по местному времени (04.22 по московскому). 23-летний подозреваемый напал с оружием на своего ровесника. Спустя три часа он вернулся в район, где совершил преступление, и атаковал еще двух человек.

Полиция раскрыла подробности нападения мужчины на прохожих в Гамбурге

Все пострадавшие получили ножевые ранения в область ягодиц глубиной до восьми сантиметров. Им оказали медицинскую помощь прямо в карете скорой помощи. 

По предположениям журналистов, злоумышленник был психически неуравновешенным. Полиция задержала его после нападения на третью жертву.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на главного редактора «Европейско-Азиатских Новостей» Александра Кириллова. Журналист уточнил в разговоре с правоохранителями, что не будет писать о случившемся заявление, потому что ситуация завершилась благополучно.

Как пишут «Известия», в середине августа мужчина с ножом напал на людей на вокзале немецкого Изерлона. Тогда ранения получили два человека, среди которых женщина, державшая в момент нападения двухмесячного ребенка. Злоумышленник после атаки даже не пытался скрыться с места происшествия.

infox - new
Источник: Gottinger Tageblatt
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров