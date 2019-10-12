Вена, 12 октября. Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа.

Марафон состоялся в Вене, куда кениец прилетел на личном самолете британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который выступил спонсором мероприятия.

Бегун преодолел 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд. Этот забег оказался рекордным, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет его вносить в качестве рекорда мира, так как легкоатлет пробежал марафон не на официальных соревнованиях.

В организованных Рэтклиффом соревнованиях участвовал только Кипчоге. Кениец бежал по замкнутой трассе длиной 9,6 километра и шириной в три полосы. Периодически ему помогали пейсмейкеры — бегуны, которые задают темп на средних и длинных дистанциях.

Спортсмен доволен своим результатом, чего скрывать не намерен, передает телеканал «360».

«Для меня это возможность войти в историю и вдохновить людей, — рассказал он журналистам. — Мое главное послание 7,5 миллиардам людей заключается в том, что ни у одного из вас нет предела».

Кипчоге пояснил, что хотел показать всему миру, что, если поставить цель и добиваться ее изо всех сил, то все становится возможным. К этим соревнованиям он готовился 4,5 месяца, пишет газета The Wall Street Journal.