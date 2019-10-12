Путин заявил о постоянном контакте РФ с ОАЭ

Москва, 12 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), страны «сверяют часы» по различным направлениям, отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что ОАЭ вносят серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе и без всякого преувеличения играют стабилизирующую роль.

«Не открою большой тайны, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов», — заявил российский лидер в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Президент РФ отметил, что между странами сложилась традиция, практика по «сверке часов». Путин обратил внимание, что это приносит пользу не только двум странам, но и региону в целом.

Комментируя отношения между странами ближневосточного региона, глава государства подчеркнул, что для того, чтобы разобраться в существующих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, необходимо вести диалог. Путин отметил, что он может разделять озабоченности ОАЭ и Саудовской Аравии, однако решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства. Россия же будет делать все для того, чтобы обеспечить условия для такой позитивной динамики, добавил президент РФ.

Путин 14-15 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Российский лидер 14 октября проведет встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, в ходе которой главы государств обсудят координацию действий по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. На следующий день президент РФ проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.