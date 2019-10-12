Клинцевич басней отреагировал на слова Зеленского об ошибке Порошенко

Москва, 12 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему ошибкой стремление его предшественника Петра Порошенко стать лидером «нового майдана», нужно обращаться не к общественности, а к Уголовному кодексу возглавляемой им страны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Зеленский ранее объявил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие европейские лидеры в шоке от действий Порошенко, риторика которого меняется так же, как и его статус. Глава государства пояснил, что Порошенко «забывает, что он уже не президент».

По его словам, экс-глава Украины выступает против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что «формула Штайнмайера» находится «в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах».

Как отметил Клинцевич, комментируя слова Зеленского, речь идет вовсе не об ошибке, а по меньшей мере о публичных призывах к захвату государственной власти, что является уголовным преступлением.

«Действия тех же боевиков националиста Андрей Билецкого, откровенно препятствующие разведению сил в Донбассе, – это очевидное следствие призывов Порошенко», — отреагировал сенатор.

Клинцевич считает, что шестому президенту Украины следует обратиться к Уголовному кодексу, иначе получится, как в известной басне Ивана Крылова «Кот и повар».

«А Васька слушает, да ест», — процитировал член Совфеда.

Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, а также подписала текст «формулы Штайнмайера». Процесс запланировали на 7 октября, он должен был продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать разведение сил.

В прошлое воскресенье на киевской Площади Независимости собрались около 10 тысяч противников «формулы Штайнмайера». В акции участвовал и Порошенко. Координатором стало «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят сторонники экс-президента Украины и националисты.

Как отметил ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей политолог и публицист Андрей Ваджра, Порошенко использует любую возможность на Украине, чтобы вернуться во власть. Эксперт считает, что бывшему президенту не имеет значения против чего протестовать, однако «новый майдан» он устроить не способен.