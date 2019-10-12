Россия приложит усилия для урегулирования напряженности вокруг Ирана

Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ приложит максимум усилий для урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Глава государства дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Во время своей речи Путин отметил, что снизить напряженность около Ирана России помогут хорошие отношения как с Тегераном, так и арабским миром.

«Что касается России, то мы будем прилагать максимум усилий для создания необходимых условий для позитивной динамики. Я считаю, что у России хорошие отношения с Ираном и также хорошие отношения с нашими арабскими друзьями», — подчеркнул президент РФ в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

Путин также призвал учитывать интересы государства при общении с Ираном.

«Такая крупная держава, как Иран, которая существует тысячи лет, не может не иметь своих собственных интересов, к которым надо относиться с уважением», — считает лидер России.

В сентябре 2019 года беспилотные летательные аппараты атаковали заводы Saudi Aramco в районах Абкайк и Хурайс Саудовской Аравии. Это привело к повышению стоимости нефти на мировом рынке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Тегеран. Власти Ирана назвали подобное заявление безосновательным.