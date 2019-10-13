Порошенко, Луценко и Парубий стали лидерами антипатий украинцев

Экс-президент Украины Петр Прошенко, бывший спикер Рады Андрей Парубий и бывший генпрокурор Юрий Луценко пользуются самым низким доверием среди украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования авторитетного на Украине Центра Разумкова.

Социологи изучали отношение граждан к известным политическим деятелям и властным институциям. Лидером симпатий остается новый президент. К Зеленскому положительно относятся более 70% респондентов.

Следом расположились ближайшие соратники действующего президента Украины — глава правительства Алексей Гончарук и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Тройка лидеров может похвастать позитивным балансом доверия-недоверия. Не пропала и вера в благие намерения гаранта.

«54,5% опрошенных считают, что действия президента Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% — что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения», — отмечается в публикации Центра Разумкова.

При этом существенно сократилось число украинцев, поддерживающих вектор развития государства. В сентябре действия Киева поддерживали 57% респондентов. Месяц спустя этот показатель опустился до 45%. Большинство опрошенных (41%) полагает, что власть пытается изменить ситуацию в стране к лучшему, но ее усилия пока не слишком результативны. 29% респондентов заметили позитивные тенденции.

Люди уже не верят в скорое решение проблем государства, хотя непосредственно после выборов здесь царил оптимизм.

Опрос показал высочайший уровень антипатии украинцев к бывшему президенту Порошенко и его команде. 80% респондентов сообщили о недоверии к Петру Алексеевичу. По этому показателю его превзошел лишь спикер со справкой Андрей Парубий. Крайне негативно относятся украинцы и к «самому честному в мире прокурору» Юрию Луценко.

Эти данные, безусловно, должны послужить команде Зеленского в качестве богатой пищи для размышлений.

Первые месяцы после триумфа Зеленского и «Слуги народа» отметились чрезвычайно непоследовательной и противоречивой политикой. Одна из тревожных тенденций — неспособность новой политической элиты противостоять союзу «бывших» с радикалами.

В статусе кандидата Владимир Александрович позиционировал себя как ярый приверженец мира в Донбассе. Но после победы на выборах его позиция уже не выглядит столь однозначно. Безусловное достижение главы Украины — обмен пленными.

Положительной оценки заслуживает и «зеленый свет» «формуле Штайнмайера» — плану по мирному урегулированию в Донбассе.

Но сразу после ее подписания Зеленский сделал заявления, поставившие под серьезное сомнение искренность его намерений. А в ходе состоявшейся накануне масштабной пресс-конференции гарант и вовсе допустил возможность отказа от Минских соглашений.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе (особом статусе отдельных районов Донбасса – прим. ФАН) и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса», — цитирует телеканал «Звезда».

Под натиском националистов провалилось и разведение сил на участке на участке Петровское — Богдановка. Националисты заявили, что займут позиции ВСУ, если они будут покинуты. Как следствие, дело мирного урегулирования снова забуксовало. А вооруженные радикалы снова чувствуют себя безнаказанно, смело диктуя свои условия законно избранной власти.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — констатировал президент РФ Владимир Путин.

В этом контексте напрашиваются параллели с метаморфозами, через которые прошел уже бывший президент Украины Порошенко. Петр Алексеевич тоже победил на выборах, обещая гражданам мир. Он утверждал, что АТО (антитеррористическая операция, которая впоследствии была переименована в ООС — операцию объединенных сил — прим. ФАН) должна длиться считанные часы, а не месяцы.

На практике действия Порошенко и его союзников привели лишь к углублению и усугублению конфликта. Его воинственная политика в последние годы каденции исключила возможность достижения мира. После провокации ВМС Украины в Керченском проливе российский лидер отказался разговаривать с главой Украины.

Диалог о мире в Донбассе на международном уровне тогда фактически сошел на нет. Украинцев, искренне желавших мира, подобная политика никак не могла устроить. Как следствие, на президентских выборах Порошенко потерпел сокрушительное поражение. Во втором туре голосования он показал беспрецедентно низкий результат.

Сегодня лидер «Европейской солидарности» при поддержке вооруженных радикалов делает все, чтобы сорвать мирный процесс в Донбассе. Особенно оживленной оказалась реакция «активистов» на «формулу Штайнмайера». Радикалы даже попытались организовать новый Майдан, но это не очень у них получилось. В акциях приняли участие несколько сотен, максимум — несколько тысяч «патриотов», смело готовых жертвовать чужими жизнями.

Еще одна неприятная новость — поддержка, которую оказывают националистам местные советы. На западе Украины сразу несколько органов местного самоуправления поддержали так называемый «штаб блокады торговли с оккупантами». Вместо того, чтобы проводить свою самостоятельную политику, «слуги народа» то и дело оглядываются на чаяния оппонентов. Еще немного, и команда Зеленского уверенно зашагает по проторенной поверженными «папередниками» дорожке.

В опросе приняли участие 2015 человек старше 18 лет, они ответили на вопросы социологов в период с 4 по 9 октября текущего года.