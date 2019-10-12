Эксперт рассказал, как РФ может противостоять наращиванию инфраструктуры НАТО у границ

Россия не может симметрично наращивать военные группировки на направлениях, где размещена инфраструктура НАТО, однако страна имеет эффективные средства, чтобы противостоять любым угрозам альянса, уверен главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT, сообщил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».

Кроме того, у президента спросили, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону государственных границ.

«Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас, ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее», — сказал Путин.

Он напомнил, что Устав НАТО никто не менял. В документе есть статья, которая регулирует оказание военной поддержки членам альянса.

Виктор Мураховский рассказывает, что для защиты границ России Минобороны создает соответствующие группировки на тех стратегических направлениях, где НАТО развертывает свои войска и инфраструктуру.

«В зависимости от характера угрозы в состав этих группировок входят средства разведки и поражения, которые в случае развертывания группировок войск НАТО смогут купировать различные угрозы от военного блока», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тот факт, что страны НАТО проводят учения у границ России, является возвратом к холодной войне, утверждает он.

«Весной следующего года НАТО будет проводить учения с переброской около 20 тысяч военных с территории США, что, в свою очередь, напоминает практику холодной войны. Так, они проводили учения «Рефорджер», где перебрасывали по две или три дивизии в Европу. Сейчас они такие тренировки возобновляют», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, инфраструктура НАТО расширяется под размещение наступательной группировки войск альянса в странах Прибалтики, Польше и Румынии, говорит он.

«Мы не можем отвечать симметрично, наращивая группировки войск на этих направлениях. Однако у нас есть достаточно эффективные средства, чтобы в случае угрозы ей противостоять», — добавил Мураховский.

Ранее на заседании в Туркмении Путин заявил, что Россия намерена посоветоваться с главами стран СНГ по поводу реакции на учения НАТО. Президент отметил, что Москва не приветствует попытки нагнетания у границ РФ, поэтому будет реагировать спокойно. Он напомнил, что Россия недавно проводила собственные масштабные учения, однако они прошли в глубине страны, а вовсе не у границ НАТО.