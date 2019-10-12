Сирия, 12 октября. Американские военные вывезли около 80 заключенных террористов ИГ1 из Хасаки в Ирак. Прогремел взрыв в городе Аль-Фуа на севере Идлиба. Жители пострадали в результате обстрела курдами города Азаз в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов в Южном Идлибе.

«Сирийская национальная армия»: заявляет о захвате восточной части города Рас Аль-Айн на севере Хасаки.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Фуа на севере Идлиба.

«Ансар Ат-Таухид»: обстреляла сельскохозяйственные районы на юге Идлиба.

Курды: нанесли удары по городу Азаз в северной части Алеппо.

Соединенные Штаты: эвакуировали порядка 80 террористов ИГ из Хасаки в Ирак.

ВС Турции: продолжают развивать наступление на северо-востоке Сирии.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки между курдскими радикалами и джихадистами протурецких бандформирований к северу от административного центра региона. Как передает интернет-портал Step News Agency, отряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF), дислоцирующиеся в районе города Мараназ, нанесли ракетные удары по городу Азаз, что привело к жертвам среди мирных жителей. Как отмечалось ранее, после начала операции турецких войск на северо-востоке САР курды активизировали боевые действия в Алеппо.

Между тем в Африне продолжаются похищения гражданских лиц исламистами вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Twitter (afrinactivists) опубликовал видео с требованием выкупа за одного из взятых плен жителей. На записи радикалы угрожают расправиться с мужчиной в случае отказа его родственников от уплаты выкупа.

Провинция Идлиб

По информации Twitter-канала (Step_Agency), боевики исламистской группировки «Ансар Ат-Таухид», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1, не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками. Под обстрелом джихадистов оказались сельскохозяйственные районы у поселения Мадайа, в результате чего несколько гражданских лиц получили ранения. В свою очередь военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по военным объектам радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Хасс, Кафр-Хурма и Кафр-Набаль. Поддержку им оказывали сирийские ВВС, атаковавшие расположения исламистов с воздуха.

Тем временем на подконтрольных боевикам коалиции «Тахрир Аш-Шам» территориях прогремел новый взрыв. Сработало СВУ, заложенное в автомобиле в населенном пункте Аль-Фуа в северной части региона. На данный момент известно, что ряд местных жителей были ранены. Более подробная информация пока выясняется. Предполагается, что бомба была установлена террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольные вылазки в зонах контроля «Джебхат Ан-Нусры»1***.

Провинция Ракка

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Турции продолжают наносить удары по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Тель-Абьяд, который располагается вблизи границы. Обстрел сопровождался передислокацией в Ракку военных конвоев «Сирийской национальной армии», которые также задействованы в операции «Источник мира», начало которой анонсировали 9 октября.

Был опубликован список 14 поселений, захваченных турками в ходе последних столкновений. Курды потеряли контроль над деревнями Шукан, Аль-Васыта, Аль-Гаджир, Аль-Газил, Умм-Джарн, Ас-Суауин, Джамус, Фалиу, Аз-Зайди, Набхан, Хауиран, Лязках, Ат-Таруазийа и Аль-Халедийа. При этом оппозиционные источники заявляют о продвижении на 30 километров вглубь контролируемых SDF районов вплоть до трассы М-4, которая пролегает из Алеппо в Хасаку. Однако официальный Twitter-канал «демократических сил» (cmoc_sdf) сообщил, что курдские отряды уже оттеснили исламистов от шоссе.

Провинция Хасака

Не утихают ожесточенные бои на подступах к Рас Аль-Айну. Исламисты подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» утверждают, что под их контроль перешли восточные районы города. В то же время поступают сообщения и о полном захвате населенного пункта.

Тем временем военный источник в сети Twitter (SyrianReporters) передает, что американские военные вывезли около 80 террористов «Исламского государства» иностранного происхождения из тюрьмы в городе Аш-Шаддади на юг Ирака. О причинах эвакуации джихадистов пока ничего неизвестно. Напомним, Соединенные Штаты и прежде были замечены в переброске боевиков на вертолетах.

1 Организация запрещена на территории РФ.