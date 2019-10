Американские СМИ рассказали, как истребитель ВВС США сбил сам себя

Вашингтон, 12 октября. Американские СМИ рассказали, что истребитель ВВС США F11F Tiger сбил сам себя во время испытательного полета, состоявшегося 21 сентября 1956 года. Об уникальном случае сообщил портал We Are The Mighty.

После триумфального полета советского околозвукового истребителя МиГ-15 со стреловидным крылом в небе над Кореей стало очевидно, что эпоха самолетов с прямыми крыльями завершилась. Тогда командование ВВС США потребовало от конструкторов спроектировать истребитель, который станет достойным соперником МиГ-15.

Однако построенный американцами самолет оказался слишком быстрым. F11F Tiger оснастили двигателем Wrigth J65-W-18. Силовой агрегат позволял разгонять 6,5-тонный истребитель до 1170 километров в час — это на сотню больше, чем показатели МиГ-15.

В сентябре 1956 года летчик-испытатель Том Аттридж выполнял на F11F очередной тестовый полет. Пилот вошел в пике с высоты шести километров, затем включил форсаж и дал две короткие очереди из 20-миллиметровой пушки. Ровно через 11 секунд Аттридж почувствовал, что в его истребитель попали. Один из снарядов пробил фонарь кабины, а другой повредил воздухозаборник двигателя.

В момент ЧП самолет находился на высоте более двух километров. Пилот запросил возвращения на базу, получил разрешение и снизил тягу, чтобы поврежденный фонарь не разлетелся на куски. Двигатель F11F окончательно вышел из строя в трех километрах от аэродрома. Артриджу удалось посадить истребитель на верхушки деревьев.

«Несмотря на небольшие травмы, пилот выбрался из истребителя и был подобран спасательным вертолетом», — пишет американское СМИ.

После ЧП было проведено исследование, которое показало, что самолет подбил сам себя. Как оказалось, F11F Tiger на максимальной скорости по дуге обогнал выпущенные им снаряды.

