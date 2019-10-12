Гендиректор «Агни-Кино» прокомментировала слухи о переезде звезды «Сватов» в Германию

Москва, 12 октября. Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева прокомментировала информацию о переезде актрисы Людмилы Артемьевой за границу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что одна из главных героинь комедийного сериала «Сваты» Людмила Артемьева переезжает жить в Германию. Однако Проконичева сообщила, что это всего лишь безосновательные слухи, так как у актрисы очень плотный график в Москве.

«Это чушь абсолютная, она живет в Москве и играет каждый день в спектаклях. Это какая-то ерунда, я даже не знаю, какая Германия», — возмущена гендиректор «Агни-Кино».

Чтобы убедиться в том, что переезд Артемьевой это всего лишь слухи, Проконичева рекомендует открыть афишу и убедиться в постоянной занятости звезды «Сватов» на спектаклях.

«У нее бесконечные спектакли в Москве и Петербурге, она просто не может жить в другой стране», — сообщила Проконичева в интервью Nation News.

Шестой сезон популярного сериала «Сваты» завершился в 2013 году. Со съемками следующего сезона возникли проблемы, так как Добронравову запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. По этой же причине сериал «Сваты» перестали показывать на украинском телевидении. Лишь спустя два года «Телерадиокомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» через суд смогли добиться отмены запрета на трансляцию. Половину нового сезона в течение двух лет команда сериала снимала в Белоруссии. Сейчас работа над проектом приостановлена.

Кроме того, в октябре 2019 года Добрынин заявил, что покидает сериал «Сваты». В качестве главной причины такого решения актер назвал издевательский сценарий.