Армия Турции захватила 20 населенных пунктов на севере Сирии

Дамаск, 12 октября. Турецкая армия и воюющие на ее стороне боевики сирийской оппозиции захватили 20 населенных пунктов на севере провинций Хасака и Ракка. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, военные Турции и вооруженные формирования сирийской оппозиции перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасаки и Кобани (Айн-аль-Араб) на северо-востоке провинции Алеппо. Им также удалось захватить блокпост на пересечении дорог, ведущих в три города.

Авиация и артиллерия Турции продолжают наносить интенсивные удары по городу Рас Аль-Айн, в частности по расположениям «Демократических сил Сирии» (SDF). По информации СМИ, утром на рыночной площади в центре населенного пункта взорвались снаряды, о пострадавших пока неизвестно.

В целом, по данным журналистов, за трое суток военной операции Турции погибли 20 мирных жителей, десятки пострадали. Свыше 100 тысяч беженцев оставили районы, где идут боевые действия.

В субботу Минобороны Турции заявило, что армия «нейтрализовала 415 террористов», к которым в Анкаре причисляют бойцов курдских отрядов.

Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı.#MSB #TSK ???????? — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 октября 2019 г.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от террористов и курдских формирований с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. Как отметил дипломат, в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

При этом МИД РФ призвал не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и прекратить страдания гражданского населения.

Ранее стало известно, что в районе города Кобани на севере Сирии были обстреляны со стороны Турции военные США. По информации Пентагона, никто не пострадал, бойцы не покинули свои позиции.