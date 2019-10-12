В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за тайфуна «Хагибис». События дня. ФАН-ТВ

Высший уровень угрозы в Японии Высшая степень угрозы нависла над Японией. Именно такую оценку от национального метеоуправления страны получил сокрушительный тайфун «Хагибис». Особый режим действует в семи префектурах, в том числе в столичной — Токио. В наиболее опасных зонах уже началась эвакуация, а местные жители публикуют в соцсетях кадры разрушений, вызванных стихией. Десятки тысяч человек остались без электричества, а некоторые — и вовсе без дома. Метеорологи опасаются, что страну ждет сильнейшее стихийное бедствие за последние 60 лет. Пока что на счету «Хагибиса» одна жертва и десятки пострадавших. Разгул тайфуна и шквалистого ветра продлится в течение всего уик-энда. Российское посольство в Японии советует нашим гражданам воздержаться от поездок по Стране восходящего солнца.

Турция озвучила первые итоги «Источника мира» Первые дни операции Эрдогана в Сирии уже прошли, а вслед за ними идут первые отчеты. С 9 октября, как сообщает Минобороны Турции, военные уничтожили 415 боевиков из «Рабочей партии Курдистана» и связанных с ними курдских группировок. Без потерь со стороны ВС тоже не обошлось — погибли двое солдат. И кажется, что это лишь начало, ведь «Источник мира», а именно так зовется турецкая кампания на севере Сирии, грозит полностью зачистить местность от противников Анкары — курдов. Но проблема еще и в том, что в этой же зоне находятся вооруженные группы, подконтрольные США. Хотя сами американские войска в целом озаботились не безопасностью союзников, а своей, поэтому частично ушли из региона. Правда, избежать нового конфликта все равно не удалось — Пентагон обвинил Турцию в обстреле военных США. И уж как не вспомнить, что лидер Штатов Дональд Трамп пригрозил в случае чего развалить турецкую экономику. По логике вещей, еще пара таких инцидентов, и он перейдет от слов к делу.

США и Китай готовы к сделке Трампу, впрочем, сейчас не до Турции. Ведь у него на повестке другая важная война — торговая. Но речь наконец идет о перемирии. Вашингтон и Пекин достигли большого прогресса по торговой сделке — это выяснилось после нового раунда переговоров. В них участвовали президент США Дональд Трамп и китайский вице-премьер Лю Хэ. Стороны рассчитывают заключить мир уже в ноябре — на саммите АТЭС в Чили. По информации СМИ, Китай готов на уступки в сфере сельскохозяйственных закупок, а Штаты в свою очередь предложат тарифные льготы. Тем временем торговая баталия между странами длится уже больше года. За это время Трамп не раз объявлял о новых пошлинах на ряд китайских товаров: ставки росли вплоть до 30% и затронули продукцию на сотни миллиардов долларов. Китай на эти действия отвечал взаимностью. Однако, пытаясь достичь перемирия, страны то и дело обвиняли друг друга в срыве сделки. Как будет сейчас — покажет время.