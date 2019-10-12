Атаки на нефтяные объекты не повлияют на сотрудничество РФ в рамках ОПЕК+, заявил Путин

Москва, 12 октября. Атаки на танкеры и другие нефтяные объекты не повлияют на сотрудничество России по линии ОПЕК+. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic​​​.

«Если кто-то думает, что подобные акции, как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, что это как-то повлияет на сотрудничество России и наших арабских друзей в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, как-то повлияет или будут разрушать наше взаимодействие в направлении ОПЕК+, то они глубоко заблуждаются», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в ночь на 14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали заводы Saudi Aramco в районах Абкайк и Хурайс, сообщает Infox.ru. В результате оба НПЗ загорелись. Из-за атаки Саудовская Аравия была вынуждена сократить экспорт нефти на 50%. Это привело к повышению мировых цен на нефть.

Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран. В Тегеране отвергли обвинения Вашингтона и назвали их безосновательными.

Кроме того, 11 октября в Красном море прогремел взрыв на иранском танкере Sanitized. Экипаж танкера не пострадал. Сейчас иранские правоохранители устанавливают причины произошедшего, при этом не исключается версия теракта. Взрыв танкера может привести к еще большему обострению отношений Вашингтона и Тегерана, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Associated Press.