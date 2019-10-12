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На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки, обвинив ее «в лени»

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На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки, обвинив ее «в лени»

Киев, 12 октября. Двое незнакомых мужчин подошли на улице к пожилой женщине, забрали у нее продукты и выбросили их на землю.

Неизвестные мужчины обвинили пенсионерку в том, что она продала свой голос за гуманитарную помощь за продукты от народного депутата Дмитрия Шпенова. Информацию о происшествии разместил у себя на странице в Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Женщина ответила злоумышленникам, что взяла продуктовый набор из-за маленькой пенсии. На это мужчины посоветовали ей найти подработку.

«А как я пойду подрабатывать, если я уже старенькая?» — спросила пенсионерка незнакомцев.

После этого один из мужчин обвинил пожилую женщину в лени и пристыдил. Его друг в это время выхватил у пенсионерки пакет с продуктовым набором и начал высыпать макароны на землю.

Дмитрий Шпенов увидел видео с унижением женщины и призвал правоохранительные органы найти нападавших.

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