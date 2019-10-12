Эксперты установили реальный срок службы зимней резины

Москва, 12 октября. Реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов, сообщили автоэксперты.

Во второй половине осени автомобилисты начинают готовиться к зимнему периоду и «переобувают» автомобили. Эксперты рассказали, как определить, что зимняя резина больше не пригодна к использованию.

Как пишет «Российская газета», основное внимание должно быть сосредоточено на рисунке протектора и количестве шипов. Не стоит упускать из виду и резиновую смесь, которая в процессе эксплуатации активно разрушается химикатами, а также остатками горюче-смазочных материалов и даже солнечными лучами. Нарушение состава смеси приводит к потере ее эластичности.

Специалисты напомнили автомобилистам о трещинках, которые можно найти на шинах. По словам экспертов, это и есть места повышенного износа, сюда химикаты проникают быстрее всего. Этот процесс оказывает разрушительное воздействие на внутренние слои и каркас покрышки.

Таким образом, при оценке износа зимних шин следует выделить два основных фактора — наличие повреждений и глубины протектора.

Эксперты в результате исследований пришли к выводу что, реальный срок службы новых покрышек при нормальной эксплуатации составляет около шести сезонов, но не больше.

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