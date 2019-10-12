Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Москва, 12 октября. Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

У главы государства уточнили, ощущает ли Россия угрозу от продвижения Североатлантического альянса в сторону границ РФ.

«Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее», — подчеркнул президент РФ.

Также Путин напомнил о статье устава НАТО, касающейся военной поддержки членов этой организации. Российский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс является военным блоком.

«Конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — заключил глава государства.

Ранее на заседании в Туркмении Путин заявил, что Россия намерена посоветоваться с главами стран СНГ по поводу реакции на учения НАТО. При этом российский лидер отметил, что Москва не приветствует попытки нагнетания у границ РФ, поэтому будет реагировать спокойно. Путин также напомнил, что Россия недавно проводила собственные масштабные учения, однако они прошли в глубине страны, а вовсе не у границ НАТО.