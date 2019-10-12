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Путин анонсировал создание в РФ ударных комплексов, которые преодолеют любую систему ПРО

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Путин анонсировал создание в РФ ударных комплексов, которые преодолеют любую систему ПРО

Москва, 12 октября. Россия создаст ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО), анонсировал президент РФ Владимир Путин.

«Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно», — подчеркнул российский лидер.

Президент напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет.

«А мы, кроме того, что их (баллистические ракеты. — Прим. ФАН) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — добавил Путин.

Путин анонсировал создание в РФ ударных комплексов, которые преодолеют любую систему ПРО

Напомним, что в июне российские ВКС осуществили успешный запуск новой ракеты системы ПРО с территории Казахстана. Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей военный эксперт Алексей Леонков, она начинает разгоняться еще в пусковой шахте, чем и обеспечивается высокая скорость полета.

Тем временем стало известно, что в 2019 году сухопутные войска получат 2,5 тысячи единиц вооружений и техники. Подразделения ПВО будут укомплектованы комплексами «Верба», «Бук-М3», «Тор-М2» и С-300B4. В подразделения разведки будут поставлены комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», автомобили «Тайфун-К» и беспилотные летательные аппараты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит создавать независимую систему вооружения.

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Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
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