Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении

Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ряд важных вопросов в телефонном разговоре.

Лидер России обговорил с премьером Армении ряд вопросов, связанных с заседанием Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ», — уточняется в сообщении.

Владимир Путин провел в Ашхабаде встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств обсудили вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и региональные проблемы. Так, лидер РФ предложил странам СНГ создать единый финансовый рынок с целью обезопасить их от валютных рисков в условиях торговых войн.

Также во время встречи с президентом Туркмении Владимир Путин объяснил свое отношение к либерализму. По мнению главы государства, либеральная идея себя изжила, в то время как Россия дорожит веками устоявшимися культурными формами взаимодействия.