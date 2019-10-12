Фадеев рассказал, как чуть полностью не лишился слуха в Минске

Москва, 12 октября. Продюсер Макс Фадеев рассказал об инциденте в Минске, из-за которого чуть не потерял полностью слух до конца жизни.

На своей странице в Instagram известный продюсер пожаловался на руководство отеля одной из известных мировых сетей. Инцидент произошел в Минске.

При заселении в отель его команду предупредили о готовящемся учении — в здании будет включена пожарная сигнализация. Представители продюсера попросили не делать этого из-за болезни Фадеева — ему нельзя слушать громкие звуки.

«Столь громкие звуки для меня буквально губительны, — пояснил он, — и мы попросили предупредить нас заранее о точном времени планируемой сигнализации, чтобы я смог надеть свои специальные беруши».

Однако договориться не удалось: пожарную тревогу в отеле включили два раза, причем второй раз громче прежнего и без предупреждения, пожаловался Фадеев. По его словам, он чуть полностью не лишился слуха.

«Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья, — написал он в соцсети. — Происходящее грозило мне полной потерей слуха!»

Продюсер выразил надежду, что таблетки, которые он принимает, позволят ему полностью восстановиться к концерту, который запланирован на 13 октября. Исполнитель также выразил надежду, что руководство международного бренда как-то прокомментирует этот инцидент.

Мнение подписчиков о рассказе Фадеева разделились. Кто-то поддержал больного человека, а кто-то решил, что это была очередная звездная прихоть.

«Это ужасное хамство! Здоровья вам! Очень ждем ваше выступление! Надеюсь, эта корпорация хотя бы извинится», — написала в комментариях одна из пользователей соцсети.

«Если вас предупредили об этом учении, то почему вы не уехали на это время их отеля?» — интересуются более скептически настроенные подписчики.

В конце августа певица Наргиз Закирова назвала истинную причину расторжения контракта с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.