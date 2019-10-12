Политолог объяснил, почему Турция обстреляла позиции армии США в Сирии

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев назвал три объяснения, почему Турция обстреляла позиции армии США на севере Сирии.

Военные США в районе города Кобани на севере Сирии были обстреляны с позиций Турции, сообщил официальный представитель Пентагона капитан Брук Девальт.

«Взрыв произошел в нескольких сотнях метров от места, находящегося за пределами зоны действия механизма безопасности. В районе, как известно туркам, присутствуют американские силы», — говорится в заявлении военного ведомства.

По информации Пентагона, никто из военнослужащих США не пострадал, они не покинули свои позиции рядом с Кобани.

Дмитрий Журавлев обращает внимание, что взаимоотношения США и Турции существенно ухудшились из-за разногласий по курдской проблеме.

«Курдская проблема для Турции — вопрос выживания. Это связано с тем, что свободное курдское государство претендует на всю Восточную Анатолию. Если на севере Сирии появится вооруженное курдское государство, то жить придется в позиции, когда страна требует половину твоей территории», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам политолога, США «не погибнут» от того, что курдская проблема будет решена Турцией, но Вашингтону это тоже не нравится.

«В результате есть тяжелейшие отношения, а дальше три варианта объяснения последних действий Турции. Во-первых, это может быть случайностью в условиях нервозности. Во-вторых, это может быть авантюрой по схеме того, как турки сбивали наш самолет. В-третьих, американцы, может быть, устроили это сами для того, чтобы потом атаковать турецкие войска», — рассказал эксперт.

В случае второго варианта турки не учли президента США Дональда Трампа как личность, замечает Журавлев. В таких условиях Америке будет выгодно выиграть какую-нибудь войну.

«Плюс к этому, Трамп как бизнесмен и человек армии не будет вести себя как [Барак] Обама. Он не будет пытаться объехать эту ситуацию, а может реально ударить в ответ. Американцы способны воевать с Турцией, не вступая в реальный контакт. В этом случае произойдет война между двумя странами НАТО», — добавил политолог.

Позже Пентагон сообщил, что подвергшиеся артобстрелу на севере Сирии с турецких позиций американские военные не пострадали.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале проведения военной операции в северо-восточных районах Сирии. По его словам, Анкара намерена очистить приграничную с Турцией сирийскую территорию от вооруженных курдских формирований.

В первый день проведения операции Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. Позднее курдские вооруженные формирования нанесли минометный удар по турецкому городу Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

Стоит отметить, что еще до начала военной операции в министерстве обороны США обращали внимание Анкары на то, что боевые действия на северо-востоке Сирии могут оказать негативное влияние на ситуацию в регионе. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп приказал американским военным в Сирии не препятствовать проведению турецкой операции.