Соседи убийцы третьеклассницы в Саратове боятся, что его мать взорвет газ

Саратов, 12 октября. Жители дома 38 по 2-му Магнитному проезду в Саратове опасаются поведения неадекватной матери убийцы девятилетней школьницы Лизы Михаила Т.

В частности, соседи опасаются, женщина может открыть газ и взорвать весь дом. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала соседка семьи Михаила Наталья Яковлевна. По ее словам, мать Михаила, Ольга Анатольевна, является психически нездоровым человеком и нуждается в лечении.

Однако надлежащая медицинская помощь ей не оказывается, поэтому периодически женщина ведет себя неадекватно.

«Здесь ужас что было. Вчера, когда оперативники приехали проводить обыск в квартире, она там заперлась, так орала громко, не своим голосом. Омоновцы, ФСБ, полиция. Из Москвы приехали и наши, саратовские были», — вспоминает женщина. Ольга Анатольевна была в неадекватным состоянии, констатировала ее соседка.

При этом, когда обыск в квартире все же прошел, правоохранительные органы не забрали мать убийцы и не вызвали скорую помощь для стабилизации ее психического состояния.

«Они просто приехали и уехали. А мать его вот в таком состоянии. Я спросила, будут итоги ее забирать. Те в ответ только: «Теперь сына будет дожидаться», — рассказала женщина.

По мнению Натальи Яковлевны, мать Михаила Т. должна постоянно находиться под присмотром.

«Они же видят, в каком состоянии человек. А если она газ включит? И как полыхнет, полдома может разнести!», — высказала свои опасения соседка матери убийцы.

В среду, 9 октября, девятилетняя девочка ушла в школу и пропала. Волонтеры и правоохранительные органы искали третьеклассницу более суток по всему Саратову. Вечером 10 октября девочка была найдена убитой в гаражах неподалеку от ее школы.