Путин призвал освободить территорию Сирии от иностранного военного присутствия

Москва, 12 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал страны, находящиеся в Сирии нелегитимно, покинуть ее территорию.

Глава государства отметил, как важно освободить страну от иностранного военного присутствия.

«Территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — передает его слова RT.

Российский лидер указал, что в настоящее время данный вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами Москвы. В частности, речь идет о Турции и Иране, которые, как и Россия, являются странами — гарантами урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских Вооруженных сил, это касается и РФ тоже, разумеется», — подчеркнул глава государства.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственные войска САР к настоящему моменту освободили практически всю территорию от незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 были разбиты при содействии российских военных.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от террористов и курдских формирований с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии. Как отметил дипломат, в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этноконфессиональных групп сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.