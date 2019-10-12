Адвоката Трампа подозревают в нарушении законов о лоббизме

Вашингтон, 12 октября. Адвокат президента США Руди Джулиани стал центральной фигурой в расследовании по подозрению в нарушении законов о лоббизме.

Во время общения с газетой Financial Times Руди Джулиани отметил, что не знал о ведущемся в отношении него разбирательстве.

«Мне ничего не известно о том, что в отношении меня прокуроры Манхэттена ведут расследование», - подчеркнул защитник главы Америки.

Джулиани также сообщил, что продолжает работать адвокатом Дональда Трампа.

Федеральная прокуратура Манхэттена в настоящее время ведет расследование в отношении Джулиани. Согласно материалам дела, юриста подозревают в нарушении законов о лоббизме касательно его деятельности на Украине.

Также расследование в отношении Джулиани связано с делом бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Издание Wall Street Journal сообщало, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, спонсировали кандидатов на различные выборные должности.

Ранее стала известна возможная причина увольнения экс-посла США на Украине Мари Йованович, которую отстранили от должности после ее призыва к Джулиани передать по официальным каналам запрос Киеву о проведении расследования по «делу Байденов».